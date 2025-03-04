Türkiye’de boşanma süreçleri ve nafaka sistemi sil baştan değişiyor. Aile mahkemeleri, yeni usullerle çalışacak; bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka ödeme dönemi bitecek. Mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konuları artık ayrı davalarda görülecek. İşte detaylar:

Süresiz Nafaka Tarih Oluyor

Türkiye’de yıllardır tartışılan süresiz nafaka ve uzun boşanma süreçleri için geri sayım başladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında AK Parti, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortak bir paket hazırlıyor. Amaç, aile hukukundaki sorunları çözmek. Adalet Bakanlığı bünyesindeki ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’, uluslararası örnekleri inceleyerek çalışmalara hız verdi. Hedef, bir gün evli kalanların ömür boyu nafaka ödemesinin önüne geçmek ve uzun davalar yüzünden yaşanan mağduriyetleri bitirmek. Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ise ara buluculuk sistemi devreye girecek.

Boşanma Hızlanacak, Travmalar Azalacak

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti’nin hukukçuları, mevcut sistemin boşanma süreçlerini uzattığını ve tarafları mağdur ettiğini söylüyor. Avrupa’daki modele dikkat çeken uzmanlar, “Birçok ülkede boşanma davası ayrı, nafaka veya mal paylaşımı davaları ayrı yürüyor. Türkiye’de ise hepsi tek davada çözülüyor. Bu, süreci yıllara yayıyor. İkinci evlilik yapamayanlar, çocuk sahibi olma şansını kaybedenler var. Anlaşmazlıklar uzayınca kadın, erkek ve varsa çocuklar travma yaşıyor. Yeni sistemle boşanma kısa sürede bitecek, diğer konular ayrı davalarda çözülecek” diyor. Böylece, 10 yıla varan çekişmeli davaların yerini daha hızlı ve adil bir süreç alacak.

Kadınlar Mağdur Edilmeyecek

Nafaka düzenlemesi, kadınların haklarını koruma önceliğiyle şekilleniyor. Ömür boyu nafaka uygulaması, bazı istisnalar dışında sona erecek. Evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı ve kusur oranları gibi kriterler esas alınacak. Eğer kadın çalışamayacak durumdaysa ya da yaşı ileriyse, nafaka süre sınırı olmadan devam edebilecek. Bu şekilde, hem adalet sağlanacak hem de mağduriyetler önlenecek.