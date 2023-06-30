Konya'nın Halkapınar ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu Omar Hacdavut'un (23) boğulmak üzere olduğunu gören Hasan Hacdavut (22) ve Süleyman Hacdavut (20) kanala atladı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

3'ü de hayatını kaybetti

Sudan çıkamayan Omar ve Süleyman Hacdavut olay yerinde hayatını kaybetti.

Sudan çıkartılan Hasan Hacdavut ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 gencin cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA