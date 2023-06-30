Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili Pervin Buldan, partisinin Van İl Örgütü tarafından gerçekleştirilen Kurban Bayramı programına katıldı. Parti bahçesindeki bayramlaşma programına kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.

‘Kürtler yok sayılıyor’

Bayramlaşma sonrası konuşan Buldan, “Bu ülkenin topraklarının barışa ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyoruz. Her bayramın barışa ve özgürlüğe vesile olmasını diliyoruz. Fakat bayramları bayram tadında kutlayamıyoruz. Bir kez daha Kürtlerin yok sayıldığı, Kürtlere zülüm yapıldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Buldan, seçim sürecine işaret ederek, “Biz bu ülkede bütün zorluklara rağmen mücadele ederken, başta Kürt halkı olmak üzere yok sayılan, ezilen bütün halkların barış ve özgürlükler içerisinde yaşamasını umut ederken, AKP-MHP ittifakının kazandığını söylemeyeceğiz. Bu seçimler demokratik bir ortamda yapılmadı, bu seçimler AKP’nin devletin bütün imkanlarını kullanarak zorla kazandığı bir seçim olarak tarihe geçti. Biz buradayız ve halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP iktidarının baskılarını, zorbalığını, inkarını bir kez daha yok etmek için buradayız. Seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen AKP, aynı zihniyetle ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Bu önümüzdeki 5 yılda da bu zihniyeti sürdürmeye devam edeceğinin göstergesidir” diye konuştu.

‘Karanlığı yeneceğiz’

Tüm kesimlere “mücadeleye destek verin” çağrısı yapan Buldan, şunları söyledi: “Bu ülkedeki hukuksuzlukları ve karanlığı elbette yeneceğiz. Bu ülkedeki karanlığı yeneceğimiz günler gelecektir. Halkımızın bayramını kutluyorum. Bayram boyunca ve sonrasında bütün ilçelerimizde halkımızla bir araya geleceğiz” diye belirtti.

Serhat News