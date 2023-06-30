Kurban Bayramı’nın tadı yine kaçtı…

Tevfik Arslan, idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil ile Sivas-Erzincan kara yolunda ilerliyordu.

Arkadan çarptı

Sabah saat 08.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Sakaltutan Geçidi’nde İran uyruklu Ali Rahimi’nin kullandığı 27 AA 129 plakalı tıra arkadan çarptı.

2 ölü, 3 ağır yaralı

Otomobildeki Ehas Arslan ile Latif Altıntaş, olay yerinde can verdi.

Sürücü Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ise ağır yaralandı.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Tır şoförü, kazayı anlattı

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ali Rahimi de, “Rampaya çıkıyordum, arkadan ses geldi. Camdan bir baktım, otomobil dorsenin altına girmiş.” dedi.

Soruşturuluyor

Jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza sonrası Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA