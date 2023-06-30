Hizmet ihracatında hedef belli oldu…

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında 90,5 milyar dolarla rekora imza atan hizmet ihracatının 2023 hedefine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

Hizmet ihracatında hedef...

Ülkemizin ekonomik kalkınmasına lokomotif olmak amacıyla ihracatımızın başta turizm, hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, yabancı öğrenci girişi, bilişim ve yazılım, dizi, film ihracatı gibi bütün kalemlerini ayrı ayrı geliştirme ve destekleme konusunda çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde devam etmektedir.

2022 yılında rekor geldi

Bu hususta ülkemiz hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirmiş olup, 2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır.

Uluslararası alanda başarı

Ülkemizin uluslararası alanda hizmet ihracatındaki başarısı kendini göstermiş olup, dünya genelinde yüzde 1,3'lük pay ile 23’üncü sıraya yükselmiştir. Bunun yanında, 2022 yılı hizmet ihracatında elde ettiğimiz yüzde 47'lik artış oranı ile birlikte İspanya'dan sonra dünyadaki ilk 30 ihracatçı ülke içinde en yüksek artış oranına sahip ülke konumuna gelmiştir.

Hedef, 120 milyar dolar

Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde yüzde 22,6'lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774 milyon 730 bin 132 Türk Lirası olup, 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası'dır.

'Destekler sürecek'

Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesi’ne net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir. Ensonhaber