Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sulak alanlardan veya bunları besleyen kaynak, akarsu ve derelerden su almak için izin belgesi alınması gerekecek.

Sulak alanlar ile daimi veya mevsimsel akarsular üzerinde planlanan ve işletilen enerji, sulama ve içme suyu maksatlı su yapılarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hesaplanacak çevresel akış miktarı akarsu yatağına bırakılacak. Bu miktar, ilgili yönetmelikte belirlenen asgari seviyenin altında olamayacak.

Tescilsiz suni sulak alanların yönetimi, alanın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına önem verilerek işleten kurum tarafından gerçekleştirilecek. Suni su çukurlarının kullanımı ve yönetimi, söz konusu alanı oluşturan veya buradan sorumlu olan kuruma ait olacak.

Faaliyet sahibinin organik üretim sertifikası sunması gerekecek

Alanın ulusal önemi haiz sulak alan olduğu tespit edilmesi halinde orman rejimine tabi olmayan alanlarda sulak alanın sınırları Ulusal Sulak Alan Komisyonunun kararıyla belirlenecek.

Sulak alan koruma bölgelerinin belirlenmesi aşamasında su ürünleri istihsal sahaları ve bu alanlarda getirilmiş olan düzenlemeler dikkate alınacak.

Özel mülkiyetteki parsellerde, sulak alan koruma bölgeleri onaylandıktan sonra tarımsal kullanım talep edilmesi halinde, drenaj yapılmadan organik tarım ve deniz yosunu üretimi izne tabi olacak ve bu amaçla su kuyusu açılabilecek. Organik tarım faaliyetlerinde Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacak ve faaliyet sahibinin organik üretim sertifikası sunması gerekecek.

Koruma bölgelerinin ilanından sonra yeni tarımsal alan açılamayacak

Sulak alan koruma bölgelerinin belirlendiği tarihte, kamuya ait arazilerde devam eden tarımsal faaliyetlere, kiralama süresi sonuna kadar izin verilebilecek. Bu sürenin ardından tarımsal kullanıma, organik üretim yapılması şartıyla devam edilebilecek.

Kamu mülkiyetinde bulunan arazilerde koruma bölgelerinin ilan tarihinden sonra yeni tarımsal alan açılamayacak.

Kontrollü kullanım bölgesi sınırları içerisinde yer alan organize sanayi, endüstri, serbest bölge veya ihtisas organize sanayi bölgelerinden kaynaklı, kümülatif etkinin tespiti için değerlendirme raporu hazırlanması gerekecek. Her tesis kendi faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerden sorumlu olacak. Bu bölgeler içerisinde yer alan her faaliyet için ayrıca izin belgesi düzenlenmeyecek.

Sulak alanlar ile daimi veya mevsimsel akarsular üzerinde planlanan ve işletilen enerji, sulama ve içme suyu maksatlı su yapılarından, 30 Ocak 2002'den sonra işletmeye alınan ve özel sektör tarafından işletilenler için 2 yıl içinde ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne başvurularak izin belgesi alınması zorunlu olacak.

İzin belgesi 5 yıl geçerli olacak ve şartlara uyulması halinde yenilenebilecek. Bu süre içinde başvurmayan faaliyetler için idari yaptırım uygulanacak. Gerekli şartları yerine getiren işletmeler daha sonra izin belgesi için başvurabilecek.