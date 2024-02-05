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Kira artış oranlarını etkileyen enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk enflasyon açıklamasına göre; ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 64,86; aylık olarak ise yüzde 6,70 arttı. On iki aylık enflasyon rakamlarının ortalamasıyla şubat ayı kira artış oranı da belirlendi.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDAYDI

Şubat ayı kira artış oranı belirlenirken TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Öte yandan yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması da devam ediyor.

İŞTE ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından son on 12 ayın ortalaması da belli oldu. Kira artış oranı yüzde 54,72 olarak yansıtılacak.