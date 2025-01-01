Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek. Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulunacak.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, program öncesi Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaptı.

Burada yarın büyük bir eyleme şahitlik edeceklerini ifade eden Beşinci, birçok STK'nin desteklediği eylemde yüz binlerce insanın bir araya gelerek Filistin'in sesi olacağını söyledi.

Vatandaşları eyleme destek vermeye davet eden Beşinci, "Ülkemizin dışında da bu çağrıyı duyan birçok meydandan ses gelecek. Hatta 'Bizler de bu eylemi yapmak istiyoruz.' diyen birçok kuruluş devreye girmiş vaziyette. Yarın, Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Yeni Cami'de, Fatih Camisi'nde şehitlerimize rahmet okunacak, dualar edilecek. Sonrasında kortejler eşliğinde 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşulacak. Konuşmaların dışında çok güzel ezgi ve marşlar da olacak." dedi.

Alana ulaşım için Yenikapı'da ring araçları bulunacağını, bunun yanı sıra Marmaray, metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanılabileceğini belirten Beşinci, detaylı bilgilerin "insanlık ittifakı" internet sitesinde yer aldığını bildirdi.

Eylem için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Beşinci, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu eylemle beraber dünyanın en güçlü mesajını yılın ilk sabahında Türkiye'den vermiş olacağız. Mazlumun, mağdurun sesi olacağız. Artık vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı o, bu, şu demeden, sadece insan olmanın gereği olarak 'Tarihin akışında siz neden bir şey yapmadınız ki?' sorusunun cevabı olarak herkesi buraya bekliyoruz. Bütün farklılıklarımızla, hep beraber burada olalım. Evlatlarımızı, komşularımızı, bütün vatandaşlarımızı alıp buraya gelelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım, dünyayı ayağa kaldıralım. Bu soykırıma hep beraber en güçlü tepkiyi bizler gösterelim istiyoruz."

Galata Köprüsü'nde yarın düzenlenecek Filistin eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları açıklandı

Eyleme ilişkin buluşma-ulaşım detayları açıklandı

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.

Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.