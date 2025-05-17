Saadet Partisi Van İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı Özay İlhan’ın ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan SP Genel İdare Kurulu üyeleri Fatih Yıldırım ve Ümit Çebi, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ekonomi, üretim ve diğer güncel konulara dair çeşitli açıklamaları kamuoyuyla paylaştı.

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, Van’ın ulaşım ve turizmi, ekonomik sorunlar ve genç işsizliğine dair konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeleri, kentin tarım, hayvancılık ile sınır ticareti potansiyeline dikkat çekti.

“SÜREÇ VAN’A OLUMLU DÖNÜŞLER SAĞLAYACAK”

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, parti genel merkezi tarafından 2 günlük program kapsamında Van’a geldiklerine dikkat çekerek, “Bir barış süreci başlatıldı. Maalesef ülkemiz onlarca yıl terör belası yüzünden insan kayıpları yaşadı; ekonomik ve sosyal yönden büyük yaralar aldı. Geldiğimiz noktada, hamdolsun, bu felaketin ortadan kalkması için bir hamle başlatıldı. Bu durum, bizleri bu toprakların insanları olarak son derece mutlu ve memnun etti. Türkiye’de şu anda terörün bitmesi, barışın hâkim olması; yerlerimizin, köylerimizin, mezralarımızın, meralarımızın hayvan sesleriyle canlandığı, insanlarımızın özgürce yaşayacağı ortamları görmek, bu milletin en büyük hakkıdır.” dedi.

“VAN EKONOMİK BİR MERKEZ HALİNE GELECEK”

Çebi, sürece ilişkin yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 1,5-2 aydır barış süreci için bir hamle yürütülüyor. Saadet Partisi olarak biz, Türkiye’de barışın teminatıyız. Saadet; huzur ve mutluluk demektir. Partimiz, kardeşliği ve adaleti önceleyen bir anlayışa sahiptir. Bu sürece emek veren herkese, şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki, silahlar sustuğunda ve barış sağlandığında, bu coğrafyanın her köşesi fayda görecek. Özellikle Van’ımız, hayvancılık ve tarım potansiyeliyle bu süreçten en çok yararlanacak illerden biri olacak. Barışın sağlanmasıyla Ortadoğu ülkeleriyle yapılacak ticaret, Van’ı ekonomik bir merkez haline getirecek. Şu anda göç veren bir il olan Van, barışla birlikte göç alan ve ekonomik canlanma yaşayan bir şehir olacak.”

“HAVALİMANI İÇİN KAPSAMLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR”

Ekonomik ve sosyal sorunlar, genç işsizliği ve gelecek kaygısı, ulaşım ve üretim konularına da değinen Ümit Çebi, Van Ferit Melen Havalimanı’nın kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Van Havalimanı’yla ilgili aldığım bilgiye göre, bazı çalışmalar nedeniyle yakında geçici olarak kapatılacak. Önemli bir il olan Van’ın hava ulaşımının etkin ve modern bir şekilde düzenlenmesi, şehre büyük katkı sağlayacaktır. Van, yalnızca tarım, hayvancılık ve sınır ticaretiyle değil, turizm potansiyeliyle de öne çıkmaktadır. Bu nedenle, havalimanının Van’ı ekonomik ve turistik açıdan uçuracak bir merkeze dönüştürülmesi için acilen kapsamlı çözüm önerileri geliştirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

VAN SPORA BAŞARILAR DİLEDİ

Eski bir futbolcu olduğunu aktaran Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, 1. Lig yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Van Spor’a başarılar dileyerek, “Van Sporumuz bildiğim kadarıyla şu anda 1. Lig’e yükselmek için yoğun bir mücadele veriyor. İnşallah Van Sporumuzu önce 1. Lig’de, ardından Süper Lig’de görerek bu mutluluğu hep birlikte yaşarız.” sözlerini kullandı.

“VAN’DAKİ FABRİKA KAPANIŞLARINA KARŞIYIZ”

Gençlerin işsizlikle mücadele ettiğini vurgulayan Çebi, son olarak şunları söyledi:

“Gençlerin işsizliği ciddi bir sorun; üniversite mezunları yurt dışına gitmek istiyor. Devlet, kamu ve özel sektörle iş imkanı yaratmalı. Saadet Partisi, 5 yıl yönetimde adil paylaşım ve yolsuzluğa karşı duruşla ekonomik refah sağlayabilir. Van’daki fabrika kapanışlarına karşıyız; üretimi canlandıracak projelerimiz hazır. Destek verin, Türkiye’yi kalkındıralım.”