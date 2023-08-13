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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonu ilk haftasında Kayserispor’a konuk oldu. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle sezonu erken açtı. Bugüne kadar 3 resmi maça çıkan Cim Bom, Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Sarı-Kırmızılılar açılış mücadelesinde karşılaştığı rakibi ile golsüz berabere kalırken, lige 1 puanlı başlangıç yaptı.

DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

Mücadelenin 15. dakikasında savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti

DUBOIS SERT VURDU...

Dakikalar 24'ü gösterirken ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

AZ FARKLA DIŞARDA

Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya giderken, ilk yarı golsüz sona erdi.

ICARDI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Icardi, 68'nci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.

ZAHA VE KEREM İLK KEZ SAHADA

Oyunun son bölümüne girilirken Okan Buruk 70. dakikada yeni transferler Kerem Demirbay ve Zaha'yı oyuna dahil etti. Mynet