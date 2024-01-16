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Van’da bugün saat 15.00 sularında intihar girişimi yaşandı. Vali Mithat Bey Mahallesi Eski Devlet Hastanesi önündeki binanın 5. katına çıkan bir şahıs, polisi alarma geçirdi.

Şahsın intihar girişiminde bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aşağıda branda açarken, müzakereci polis de binaya çıkarak şahısla görüştü. Kısa bir görüşmenin sonunda polis şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Şahsın neden böyle bir girişimde bulunduğu öğrenilemedi.