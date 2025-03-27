Van'ın sevilen doktorlarından Prof. Dr. Çetin Kotan, Van - Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Kotan ameliyata alındı ve ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, saat 21.40 civarında Wanhaber'e yaptığı açıklamada, “Çetin Kotan hocamız Erciş yolu üzerinde kaza geçirdi ve şu an ameliyatta, ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisine devam edilecek.” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan bir çok kişi, Kotan'ın biran önce sağlığına kavuşmasını diliyor.