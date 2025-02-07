Van’ın nüfusu 2000 yılında 895 bin 836 iken, bu sayı 2001 yılında 908 bin 296 nüfusa çıkarken, 2002’de 919 bin 727, 2003 yılında ise 930 bin 984 oldu. 2004’te 942 bin 771, 2005 yılında 954 bin 945’e, 2006 yılında 967 bin 394’e çıkan Van nüfusu, 2007 yılında 979 bin 671’e yükseldi.

Van’ın nüfusu 2008’de 1 milyon 4 bin 369, 2009 yılında ise 1 milyon 22 bin 310’a çıkarken, 2010 yılında ise 1 milyon 35 bin 418’a çıktı.

Van’da bu süreçte artış eğilimini sürdüren nüfus oranı, bu tarihten sonra dalgalı bir seyir gösterdi.

Bu durumda 2011 yılında Van’ın nüfus yoğunluğu 1 milyon 22 bin 532’ye geriledi. 2012 yılında Van’ın nüfusu yeniden yükselerek 1 milyon 51 bin 975 oldu. 2013 yılında 1 milyon 70 bin 113’e çıkan Van nüfusu, 2014 yılında 1 milyon 85 bin 542’yi gördü.

2015 yılında Van’da nüfus 1 milyon 96 bin 397 olurken, 2016’da 1 milyon 100 bin 190’a, 2017 yılında 1 milyon 106 bin 891’e, 2018’de 1 milyon 123 bin 784’e, 2019’da 1 milyon 136 bin 757’ye, 2020’de ise 1 milyon 149 bin 342’ye çıktı.

2021 yılında Van’ın nüfusu düşüş eğilimine girdi. 2021’de Van’ın nüfusu 1 milyon 141 bin 15, 2022’de düşüşünü sürdürerek 1 milyon 128 bin 749, 2023’te 1 milyon 127 bin 612 oldu. Van’ın nüfusu 2024’te de düşüş gösterdi ve 1 milyon 118 bin 87’ye geriledi.

Van’da 2008 yılı sayımlarında nüfus oranı ilk kez 1 milyonu aşarak 1 milyon 4 bin 369 oldu. Ancak Van’ın nüfusu 2011 yılında Van’da meydana gelen depremin ardından, farklı illere verilen göçlerle birlikte azalış gösterdi.

Van, 2020 yılında 1 milyon 149 bin 15 kişilik nüfusu ile son 24 yılın en yoğun nüfus oranına sahip olurken, sonraki 4 yılda kademeli olarak nüfus kaybetti.