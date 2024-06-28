1. Güncel Akaryakıt Fiyatları

Bugün itibariyle akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt : 42,27 TL

: 42,27 TL Motorin TL/lt : 42,38 TL

: 42,38 TL Motorin (Excellium) TL/lt : 42,38 TL

: 42,38 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 31,02 TL

: 31,02 TL Fuel Oil TL/Kg: 27,23 TL

2. Akaryakıt Fiyatlarına Zam mı Geliyor?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği soru: Benzine zam var mı? Motorine indirim olacak mı? 28-29 Haziran tarihlerinde benzin ve motorin fiyatlarındaki güncellemeleri sizin için derledik.

3. Benzin ve Motorin Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur. Bu hesaplama, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek yapılır. Sonuçta, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

4. İndirim veya Zam Ne Zaman Gelecek?

Güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek ve olası zam veya indirimleri öğrenmek için sürekli olarak güncellenen haberlerimizi takip edin. Akaryakıt fiyatları hakkında en doğru bilgileri ve beklenen değişiklikleri anında sizlere ulaştırıyoruz.

Not: Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler ekonomik koşullara ve uluslararası piyasalara bağlı olarak anlık değişiklik gösterebilir. En güncel fiyat bilgileri için ilgili kaynaklardan bilgi alabilirsiniz.

Aracınızın deposunu doldurmadan önce mutlaka güncel fiyatları kontrol edin ve olası indirimleri kaçırmayın!