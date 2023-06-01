Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki servis minibüsü Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) hakimiyetindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14'ü sporcu, 1'i antrenör, 1'i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.İHA