Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 14 Mayıs genel seçimleri ikinci tura kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy oranında.

CUMHUR İTTİFAKI 322 VEKİL ÇIKARACAK

Yine kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'te Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı 65 vekil çıkaracak.

DEMİRTAŞ: ÇOK DEFA KAZANDIK, YİNE KAZANACAĞIZ

Kılıçdaroğlu'na destek veren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan paylaştığı mesajda "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" dedi.

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