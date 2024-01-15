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2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçim çalışmaları hızla devam ederken, partilerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. Van’da Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bu kapsamda ortak aday konusunda çalışmalar yürütürken, İpekyolu Belediye Başkan adayının belirlenmesinin ardından da Edremit Belediye Başkan Adayı da netlik kazandı.

Gelecek Partisi 2. Büyük olağan kongresinin gerçekleştirildiği Ankara’da seçime yönelik önemli açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davuşoğlu, aynı zamanda bazı aday isimleri de açıklayarak seçime hazır olduklarını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davuşoğlu’nun açıkladığı isimler arasında Van’ın tecrübeli siyasetçisi Halit Bitik de yer aldı. Davutoğlu, tecrübeli siyasetçi Halit Bitik’i Van’ın Edremit İlçesi Belediye Başkan adayı olarak belirlediklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkürlerini belirten Edremit Belediye Başkan Adayı Halit Bitik, bu teveccühe layık olmak için elinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

HALİT BİTİK KİMDİR?

1975 Van/Çatak doğum olan Halit Bitik, ilk öğrenimimi Çatak’ta tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimini Van’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olan Halit Bitik, aynı zamanda iş insanı. Van’da ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde özellikle peyzaj departmanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Bitik, siyasi hayatına 2001 yılında AK Partinin Van’daki kurucularından biri olarak başladı.

Bitik, mahalle başkanlığı, merkez ilçe başkan yardımcılığı, SKM Başkanlığı, YSK Kurul Üyesi vb. gibi önemli görevlerde bulundu. 2019 yılında Sn. Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun önderliğinde kurulan Gelecek Partisi Van Edremit kurucu ilçe başkanı olarak tekrar siyasete başlayan Bitik, halen Gelecek Partisi Van Edremit İlçe Başkanı olarak görevini yürütmekte. Tecrübeli siyasetçi Halit Bitik, evli ve 2 çocuk babası.