WanHaber - ÖZEL

Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Gece saat 00.00'a kadar sürecek olan yasakların başında silah taşıma geliyor. Taşıma ruhsatı olan kişiler de dahil kolluk kuvvetleri dışında seçim günü hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim yasaklarında açık bir şekilde belirtilen bu husus, seçim gecesine kadar devam edecek.

Seçim yasaklarıyla ilgili, "Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak." uyarısı geçerliliğini sürdürüyor.

Haber: M. Salih Giyci