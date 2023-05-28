WanHaber - ÖZEL
İran’a komşu olan sınır kentimiz Van’daki düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor. Günde yüzlerce düzensiz göçmenin sızma girişiminde bulunduğu Van’daki son bir haftalık verileri Van Valiliği paylaştı.
19-25 Mayıs tarihleri arasında bin 678 düzensiz göçmenin kente girişinin engellendiğini belirten Van Valiliği, kente yasa dışı yollarla girmeyi başaran 110 düzensiz göçmeninde yakalandığını açıkladı.
2023 yılının ilk 6 ayında 42 bin 592 düzensiz göçmenin kente girişinin engellendiği, 2 bin 560 düzensiz göçmeninde yakalandığı belirtildi.
Haber: Ömer Bildik