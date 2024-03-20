Van genelinde etkisini sürdüren kuvvetli yağış, yer yer su baskınlarına sebep oldu. Yoğun yağıştan kaynaklı olarak oluşan taşkınlar ve birikintiler taşıt ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun yağıştan, 3 bin yıllık Şamran kanalı da olumsuz etkilendi. Van’da ki altyapı sorunlarının etkisinin daha fazla hissedildiği yağmurlu günlerde, yağmur sularının tahliye edilmesine büyük oranda etkisi olan tarihi kanal, taşma noktasına geldi. Kanal giderlerinin vatandaşlar tarafından atılan çöplerle tıkandığı görüldü.

Devlet Su İşleri ekipleri Şamran kanalında tıkanıklık yaşanan bölgeleri birikintilerden arındırarak Edremit Şabaniye mahallesinde olası bir taşkının önüne geçmeye çalıştı.