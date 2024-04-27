Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli’nin ikincisi için Gevaş Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya gelen Vangölü Aktivistleri, katılımcılara havzaya ilişkin sunum yaptı. 2015 yılından bu yana başta Van Gölü olmak üzere çeşitli doğal ve tarihi alanların korunmasına yönelik faaliyetlerine devam eden aktivistler, söz konusu çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gölü Havzası'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin ele alındığı panelde amaçlanan hedef ise; Van Gölü Havzası'nın daha sağlıklı şekilde korunması, gelecek kuşaklara temiz bir şekilde aktarılması, farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi.