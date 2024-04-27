Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te görenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı.

La Plata'da hayatını sürdüren 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Miss Universe Buenos Aires yarışmasını kazandı.

Rodriguez böylelikle toplumun güzellik algılarını yıkmış oldu.

Avukat olan Rodríguez, 34 yarışmacı arasından birinci seçildi.

60 yaşındaki kadın Arjantin'in en güzeli seçildi

Rodriguez tacını giydikten sonra şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların sadece fiziksel güzelliği değil, başka değerleri de temsil ettiği yeni bir dönem başlatıyoruz. Günümüzde bunu başlatan kişi ben oldum."

Sıradaki hedefi kainat güzeli olmak

Rodriguez'in sıradaki hedef ise 2024 Kainat Güzeli olmak.

Miss Universe Buenos Aires Eyalet organizasyonu, Rodriguez'in zaferini sosyal medya hesabından kutlayarak, onun güzellik yarışmaları dünyasında bir umut ışığı ve değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

Miss Universe güzellik yarışmalarında 1958'den bugüne uygulanan 18-28 arası yaş sınırı geçtiğimiz sene kaldırılmıştı.