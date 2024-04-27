VEDAŞ tarafından planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (27.04.2024) bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Söz konusu elektrik kesintilerinden İpekyolu, Gevaş ve Tuşba ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
İşte kesintinin yapılacağı yerler ve saatleri;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Cevdet Paşa, Bahçıvan, Cumhuriyet, Şerefiye ve Hafiziye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atalan, Aladüz ve Abalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yumrutepe Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin