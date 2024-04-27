Van’ın iki merkez ilçe eğitiminin verildiği Kalecik Toki mevkiinde yer alan direksiyon sınav bölgesinin yetersiz olduğunu ve işaretlemeler ile yön levhalarının bulunmadığını belirten eğitmenler, aynı zamanda eğitim alanında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Direksiyon eğitimlerinin verildiği alanlarda özellikle de hafta sonları oto pazarı güzergahı üzerinde yer almasından kaynaklanan yoğunluğun öğrencilerin eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirten Direksiyon Eğitmeni Fırat Aydın, “Direksiyon eğitim alanıyla alakalı bir takım sorunlar var, yol güzergâhımızın oto güzergahı üzerinde yer almasından kaynaklı olarak özellikle de Cumartesi günleri sınav saatlerinde büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. 25 metre geri park eğitim alanı üzerinde oto pazarına giriş çıkış yapan araçların yoğunluğundan dolayı; öğrenciler tam verim alamıyor, eğitim alanında sabit dubaların olmaması da yine eğitimi olumsuz etkileyen etkenlerden biri olarak karşımıza çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİ YETERLİ VERİMİ ALAMIYOR”

Eğitim alanında çeşitli engellerin, eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirten direksiyon eğitmeni Fırat Aydın, “Ağır yük taşıyan araçlardan dolayı; yol güzergahında çöküntüler meydana geliyor, bu durumda öğrencilerin eğitim süreci verimsiz geçiyor ve çoğu öğrenci bu durumlardan kaynaklanan sorunlar neticesinde sınavlardan kalabiliyor. Eğitim alanında son zamanlarda trafik ışıkları da çalışmıyor, şu an bir düzenleme yapılmış olmasına rağmen ışıklar sadece yanıp sönüyor aynı şekilde bu durumlar da eğitimi olumsuz etkileyebiliyor.” diye konuştu.

“EĞİTİM ALANINDA YER ALAN YOL ÇİZGİLERİ SİLİK”

Aydın, “Eğitim alanında yer alan yol çizgileri tamamen silik durumda, haliyle öğrencilere çizgi dışına çıkmaması gerektiği noktasında yaptığımız ikazlar da bir sonuç vermiyor. Çünkü yol üstünde yer alan çizgiler tamamen silik. Eğitim alanında ders sırası bekleyen öğrenciler için oturma bankı ya da çöplerin atılabileceği bir çöp kutusu yok. Bu durumları hem biz eğitmenler, hem öğrenciler hem de kurs sahipleri bildirmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadı. Mevcut eğitim alanında iki merkez ilçe beraber eğitim veriyor, bu durum alanda büyük bir yoğunluğa sebep olabiliyor. Park alanları çoğu durumda yetersiz kalıyor.” diyerek, söz konusu eğitim alanında gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Hafriyat kamyonlarından düşen çakıl taşlarının eğitim alanının olduğu yolu deforme ettiğini bildiren eğitmen Fırat Aydın, “Eğitim alanında hafriyat kamyonlarının geçmesi ve bunlardan hafriyatın yola dökülmesi nedeniyle, yollarda çakıl taşları fazlasıyla oluyor. Bu çakıl taşları herhangi bir fren anında aracı kaydırıyor, öğrenci çakıl taşına değdiği zaman aracı sarsıldığından dolayı dikkat dağınıklığı yaşayabiliyor. Belediye ve ilgili tüm kurumları bilgilendirdik ancak henüz bir çözüm bulunmuş değil.” şeklinde konuştu.

Eğitim alanında yaşanan olumsuzluklardan öğrencilerin olumsuz etkilendiğini belirten Aydın, “Bu konuda düzenleme yapılması ve alanın eğitime daha elverişli olması hem öğrenciler hem de eğitmenler açısından çok daha sağlıklı olacaktır” dedi.