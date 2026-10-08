Van Gölü'nde son yıllarda gözlenen su kaybı, bölge halkı ve çevre konusunda çalışma yürüten uzmanların gündemindeki yerini koruyor. Yağışlı dönemlere rağmen göl seviyesindeki düşüşün devam etmesi, iklim şartları ve su kaynaklarının geleceği konusunda endişeleri artırıyor. Özellikle kıyı kesimlerinde belirginleşen çekilme nedeniyle gölün doğal yapısında değişiklikler meydana gelirken, bazı bölgelerde yeni kıyı alanları oluştuğu gözlemleniyor.

Uzmanlar, yalnızca yağış miktarının değil; sıcaklık, buharlaşma, havzaya ulaşan su miktarı ve iklim değişikliğinin de gölün su seviyesinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Bölge sakinlerinden Orhan Emen, Van Gölü'ndeki değişimin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini belirterek, gölün korunması ve su seviyesindeki düşüşün nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması çağrısında bulundu.

Van Gölü, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra bölgenin turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, göldeki su kaybının uzun vadede ekosistem ve kıyı yaşamı üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.