Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın 3 katında çökme meydana gelirken, üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılana açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.