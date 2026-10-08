Önceki gün Van TSO Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini ve Beyaz Liste ile yollarını ayırdığını açıklayan İş İnsanı Kamuran Ateş, ailesiyle birlikte Mavi Liste'ye geçti. Ortak Akıl Platformu ve Mavi Liste Seçim Ofisini ziyaret eden Ateş Ailesi, Mavi Liste Başkan Adayı Necdet Takva'ya desteğini açıkladı.

TAKVA: ŞEHRİMİZE HİZMET EDİYORUZ

Gerçekleşen destek ziyaretinde konuşan Mavi Liste Başkan Adayı Necdet Takva şunları söyledi: "Çok şükür ki 11 yıllık görev süremiz içerisinde Türkiye'de belki de hiçbir odaya nasip olmayacak çalışmaları hep birlikte başarmış olduk. Dolayısıyla bizler de bu faaliyeti, bu yöneticilik çalışmalarını tamamıyla gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev yapan hiçbir meclis üyesi, hiçbir yönetim kurulu üyesi, hiçbir komite üyesi herhangi bir maaş ve ücret almaz. Üstüne üstlük kentine hizmet etmek için kapımıza gelen herkesin ihtiyaçlarını karşılamak üzere biz kendimizden, kendi iş yerlerimizden elde ettiğimiz imkan ve olanaklarla şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz."

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİKTİR"

"Değerli kardeşim Kamuran Ateş'in buraya bize destek sağlamak üzere gelmiş olmanızdan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyerek konuşmasını sürdüren Takva; "Hepiniz başımızın tacısınız, şeref verdiniz. Oda bu şehrin neredeyse bütün ilçelerine, bütün üyelerine dokunma gayreti içerisinde olan bir odadır. Hacı Hüseyin Ateş aile temsiliyetini bu gururla bugüne kadar taşımış ve bir dönem birlikte şehrimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. 2022-2026 döneminde de Kamuran kardeşimle, Fevzi Bey'le, Turan Bey'le, Mehmet Bey'le ve burada adını sayamayacağımız yönetim kurulu üyelerimizle, Fariz abiyle hep birlikte bu gayretin içerisinde olduk. Alnımız aktır, başımız diktir. İnşallah ben hep şu duayı ediyorum; Allah bize güvenenlere karşı bizi mahcup etmesin." İfadelerini kullandı.

Takva son olarak şunları söyledi: "Hacı Hüseyin'e, Ateş ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum, ayağınıza taş değmesin. Ben de Şamranaltılı Zevikli Helef'in oğluyum. Yani hepimiz nihayetinde bu memlekette doğmuş, büyümüş insanlarız. Allah hepinizden razı olsun. Ben minnettarım, şeref verdiniz, hoş geldiniz."

ATEŞ: MAVİ LİSTE'DEYİZ!

Ziyarette konuşan Kamuran Ateş ise, "Çok kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli akrabalarım; buraya geldiğimiz zaman bizleri karşılarken, misafir ederken göstermiş olduğunuz içtenlik için, samimiyet için çok teşekkür ediyorum. Ailem adına, kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Necdet Bey ve dava arkadaşları beraber bizleri ziyaret ettiğinde de orada da söyledim. Aslında bizler Mavi Liste'nin daha önce de 2018 seçimlerinde Necdet başkanımla destek veren, desteklerimizi sunan, kendisinin muvaffak olmasını arzulayan, isteyen insanlardık. Ama bir şekilde nasip oldu gittik ve bugün yine kendi evimizde, kendi çatımızın altında Mavi Liste'deyiz. Çok kıymetli, daha önceden bildiğimiz insanlar var, hiçbirinize yabancı değiliz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun."