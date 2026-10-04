Van’da son yıllarda sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konusunda farkındalık çalışmaları sürdürülürken, kentteki obezite tablosu da dikkat çekiyor. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görev yapan Diyetisyen Ebru Elbiz Seyhan, Wanhaber’e yaptığı değerlendirmede Van’daki obezite durumu ve merkeze yapılan başvurular hakkında bilgi verdi.

“VATANDAŞLAR OBEZ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL”

Van’da obezitenin oldukça yüksek seviyede olduğunu belirten Seyhan, birçok vatandaşın fazla kilolu veya obez olduğunu fark etmediğini dile getirdi. Seyhan, “Van’da obezite maalesef çok yüksek durumda. Bunun yüzdelik olarak da hesaplamasını yaptık. Beden kütle indeksi dediğimiz, kişinin boyuna ve kilosuna göre hesapladığımız indekste çoğu kişi obez çıkıyor. Ama birçoğu kilosunu iyi olarak görüyor ve bu şekilde değerlendiriyor.” dedi.

Vatandaşların düzenli olarak kilo kontrolü yapmasının önemine dikkat çeken Diyetisyen Seyhan, “En önemli sorunlardan biri farkında olmamak. Gelen birçok kişinin kilosuyla ilgili hiçbir fikri yok. Çok uzun zamandır tartılmamış oluyor. Boyunu, kilosunu bilmiyor. Danışanlarımız bazen tartıya çıktıklarında çok şaşırıyorlar. ‘Ben bu kadar kiloyu mu almışım, hiç haberim yok.’ diyebiliyorlar. Belki en son bir yıl önce tartılmış oluyorlar.” şeklinde konuştu.

DANIŞANLARIN YÜZDE 64’Ü OBEZİTE GRUBUNDA

Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuruların yoğun olduğunu belirten Seyhan, “Vatandaşlar ücretsiz diyetisyen hizmetinden haberdar. Bu durum sevindirici. Merkezde günlük yaklaşık 30-32 danışana hizmet veriyoruz. Diğer hocalarımıza başvuranlarla beraber aylık danışan sayısı 600-650 civarında. Gelen danışanların aylık sayısına baktığımızda sistemimizde obezite istatistiği de gösteriliyor. Bunu yüzde olarak hesapladık ve yüzde 64 çıkmıştı. Bu oran her ay değişebiliyor ama yüzde 60-65 aralığında olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

“BAŞVURULARIN YÜZDE 90’I KADIN”

Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yapılan başvurularda kadınların belirgin şekilde önde olduğunu ifade eden Diyetisyen Seyhan, “Yüzde 90 kadın diyebilirim. Erkekler çok daha az. Aslında erkeklerde de obezite durumu görülüyor ama başvurularda bariz bir cinsiyet farkı var. Genellikle erkekler gün içerisinde çalışıyor, zaman bulamayabiliyor. Bizlere gelenlerin çoğu da ev hanımı. Obezitede erken farkındalık çok önemli.” ifadelerini kullandı.

DİYETİSYEN DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ

Sağlıklı Hayat Merkezi’nde diyetisyen hizmetinin birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında verildiğini belirten Diyetisyen Ebru Elbiz Seyhan, “Burada temel fark, birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor olmamız. Hastanede diyetisyen olarak çalıştığımızda bize genellikle bir hastalığa bağlı olarak hasta geliyor. Burada ise amaç, hastalığa yakalanmadan kişiye müdahale etmek. Sağlıklı beslenme tarzını ve diyeti uygulatalım ki kişi tansiyon, şeker veya kalp hastası olmasın.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurabilmesi için ilk başvuruda kan tahliliyle gelmelerinin istendiğini belirten Seyhan, randevuların MHRS üzerinden alınabildiğini, aile hekimleri ve hastanelerdeki branş doktorları tarafından da merkeze yönlendirme yapılabildiğini sözlerine ekledi.