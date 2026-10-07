Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu konusunda Ertuş Ölmez Grup ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, bir yandan lig hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan sponsorluk çalışmalarına da devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, son olarak 2026-2027 sezonu forma sırt sponsorluğu anlaşmasını kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ertuş Ölmez Grup ile forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

FORMA SIRT SPONSORU ERTUŞ ÖLMEZ GRUP

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vanspor Futbol Kulübü olarak, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu konusunda Ertuş Ölmez Grup ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri değerli destek ve Vanspor’a duydukları güven dolayısıyla Ertuş Ölmez Grup ailesine teşekkür ediyor, gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.

Vanspor’umuzun hedefleri doğrultusunda yanımızda olan Ertuş Ölmez Grup’a bir kez daha teşekkür ederiz.”