Van’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynirin bu sezonki fiyatı belli oldu. Yüksek fiyatı nedeniyle otlu peynirin satışında azalma olduğu belirtildi.

Tarihi Van Peynirciler Çarşısı esnafı, geçen yıl 500-600 lira civarında olan küp peynirin bu yıl kalitesine göre 750-850 liraya kadar çıktığını belirtirken, vatandaşların yüksek fiyatlar nedeniyle daha az miktarda peynir alabildiğini ifade etti.

Van’ın yüksek kesimlerinde yetişen mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik gibi bitkilerle hazırlanan ve asırlardır sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Van otlu peyniri, yeni sezonla birlikte Tarihi Van Peynirciler Çarşısı’ndaki tezgâhlarda yerini aldı.

KÜP PEYNİR 850 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tarihi Van Peynirciler Çarşısı’nda peynircilik yapan Hazar Keremoğlu, geçen yıl 500-600 lira civarında olan küp peynirin fiyatının bu yıl kalitesine göre 750, 800 ve 850 liraya kadar çıktığını söyledi.

Salamura peynirin ise kalitesine göre 650, 700 ve 750 lira arasında değiştiğini belirten Keremoğlu, fiyat artışının satışlara da yansıdığını ifade etti.

KEREMOĞLU; “VATANDAŞ DAHA AZ PEYNİR ALIYOR”

Peynir satışlarının geçen yıla göre durgun olduğunu belirten Keremoğlu, vatandaşların artan fiyatlar nedeniyle daha az miktarda alışveriş yaptığını söyledi. Keremoğlu, “Geçen yıl vatandaş 10, 15, 20, hatta 50 kilo peynir alabiliyordu. Bu sene gelip 5 kilo, 10 kilo alabiliyor. Hatta daha düşük alanlar ve gramajla alanlar dahi oluyor. Fiyat yükselince alım miktarı da düşüyor.” dedi.

KAYA: “VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ AZALDI”

Peynirciler Çarşısı esnafından Mehmet Reşat Kaya, “Peynire talep var ancak vatandaşların alım gücü azalmış durumda. Örneğin daha önce 10 kilo peynir alabilen bir vatandaş, şu anda 2-3 kilo peynir almakta zorlanıyor. Sorunun temelinde ekonomik nedenler ve alım gücünün düşmesi var.” diye konuştu.

Esnaf Kaya, yüksek fiyatlar nedeniyle bazı vatandaşların yalnızca fiyat sorduğunu, rakamları öğrendikten sonra ise alışveriş yapmadan çarşıdan ayrıldığını da belirtti.