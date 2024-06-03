Türk rap müziğinin iki önemli ismi olan Sagopa Kajmer ve Ceza'nın arasındaki küslüğün kökeni, 2007 yılında yaşanan bir dava ile ilgilidir. İki sanatçı, 2000 yılında tanışmış ve Kuvvetmira isimli rap oluşumunda birlikte çalışmışlardır. Ancak, 2007 yılında Sagopa Kajmer'in, Ceza ve kız kardeşi Ayben'e yönelik bir dava açmasıyla aralarındaki ilişki bozulmuştur. Dava, Ceza ve Ayben'in Sagopa Kajmer ve eşi Kolera'ya karşı küfürlü müzikler ürettiği iddiaları üzerine kurulmuştur. Bu olaylar, iki sanatçının arasındaki gerilimi artırmış ve küslüğe yol açmıştır. Ancak, zamanla bu küslük yerini yeniden diyalog kurmaya bırakmıştır, bu da rap müziği takip eden hayranları arasında heyecan yaratmıştır. Küslüğün sebepleri ve sonrasında yaşananlar, Türk rap müziği tarihinde önemli bir döneme işaret etmektedir.

Kaynak: Sagopa