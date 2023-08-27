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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu. İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin arasında Kürtçe'nin olmamasına ise tepki geldi. HDP'den yapılan açıklamada, "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

HDP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından ise bu duruma tepki gösterildi. Kürtçe'nin olmamasına dikkat çekilen açıklamada, "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?

AK Parti'yi destekleyen Kürtler siz de bu soruları sormuyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca, dilinize hiçbir zaman hakim olamadınız." ifadeleri yer aldı.

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