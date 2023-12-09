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Rize- Artvin Havalimanı, Karadeniz'den dünyaya açılan bir kapı olarak nitelendiriliyor.

Havalimanı, vatandaşlara ve turistlere büyük fayda sağlıyor.

1 ayda 82 bin 11 ayda 946 bin kişi kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 82 bin 895 kişi kullandı.

Havalimanına Ekim ayında iç hatlarda 640 iken dış hatlarda 7 uçak iniş-kalkış yaparak toplamda 647’ye ulaştı.

Rize-Artvin Havalimanı 1 Ocak tarihinden 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçen 11 aylık sürede toplamda 946 bin 698 kişi kullandı.

Dünyada deniz üzerinde bulunan 5. havalimanı

3 Nisan 2017 tarihinde yapımına başlanan Rize-Artvin Havalimanı, 3000 x 45 m. piste, 7 uçak park pozisyonu bulunan aprona ve yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip.

Rize - Artvin Havalimanı Ordu Giresun Havalimanı’ndan sonra deniz üzerine inşa edilen ülkemizde ikinci, dünyada ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Düşük görüş şartlarında uçakların piste emniyetli ve konforlu bir şekilde yaklaşmalarına imkan veren ILS CAT 1 hassas yaklaşma kategorisine sahip olan Rize-Artvin Havalimanı, % 100 led aydınlatma teknolojisi sayesinde de çevre duyarlılığı ve enerji tasarrufu sağlıyor.