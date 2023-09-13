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Ticaret Bakanlığı, bir paylaşım yaparak Reklam Kurulu tarafından yapay zeka ile oluşturulan tanıtımların ilk kez inceleme altına alındığını paylaştı.

Buna göre, tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler incelendi.

Reklam Kurulu tarafından incelemesi yapılarak mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 120 dosyaya durdurma cezası yanında 12 milyon 231 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.

Ticari reklamı yasak olan ürünlerin örtülü reklamına "dur" denildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde özellikle sosyal medya mecralarında ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarını yapıldığı gözlemlendi, Reklam Kurulu tarafından gerekli inceleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirildi ve ticari reklamı yasak olan ürünlerin örtülü reklamının yapılması engellendi.

Yapay zeka tanıtımları Reklam Kurulu'nun gündemine girdi

Ticaret Bakanlığı'nın yapay zeka ile üretilen tanıtımlarla ilgili çalışmasına ilişkin açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanarak oluşturulmuş reklamları almış bulunmaktadır.

"12 milyon 231 bin 507 lira idari para cezası uygulandı"

Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli 337 sayılı toplantısında görüşülen 138 dosyadan 120’si mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 lira idari para cezası uygulanmıştır.

3 dosyaya idari yaptırım uygulandı

ChatGPT isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün ve firmalara göre üstünlük algısı içeren iadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ensonhaber