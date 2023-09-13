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İstanbul Arnavutköy'deki Kardeşler Camii'nde yatsı namazı kılındığı esnada bir kişi cami avlusuna 3 gün önce doğan bebeği bıraktı.

Ağlama sesi duyan cemaat, namaz biter bitmez sese doğru giderek terk edilmiş bebeği buldu.

Bebek tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınırken polis ekipleri ise şüphelileri bulmaya yönelik çalışma başlattı.

"Cami avlusuna çocuk bırakılıyor duyuyorduk, başımıza geldi"

Olayın tanıklarından olan cami cemaatinden Mehmet Kayacan, şu cümleleri aktardı;

30 senedir Arnavutköy’de yaşıyorum. Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum, ben dilenci sandım. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu alarak imama teslim ettik.

Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi, ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik, çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık adeta şok olduk. Ben önce durdum bir baktım sonra şok oldum. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor duyuyorduk, başımıza geldi.

İha