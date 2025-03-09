Sivas’ın Gürün ilçesinde, iftar vaktinde geleneksel Ramazan topunu ateşlemek isteyen 72 yaşındaki B.Ş., beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Ses bombası olarak bilinen düzenek, adamın elinde infilak etti.

ELİNDEN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Patlamanın etkisiyle ellerinden ve yüzünden yaralanan B.Ş., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, daha kapsamlı tedavi için Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaşlı adamın, Gürün Belediyesi’nden emekli olduğu ve son 11 yıldır Ramazan topunu patlatma görevini üstlendiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.