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Kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce gittiği İstanbul'un Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırılan Pişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a getirildi. Pişkin, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından merkez Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı’na defnedildi.

Ramazan Pişkin’in babası İsmail Pişkin, devlete güvendiğini belirterek, “Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi” dedi.

