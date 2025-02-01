Görür, "6 Şubat depremleri, 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti" dedi. Ayrıca, Diyarbakır için asıl tehlikenin Bitlis-Zagros Fay Hattı olduğunu vurgulayarak, "Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmazsanız, bu fay hattı harekete geçince kesin zarar verir" uyarısında bulundu.

6 Şubat Depremlerinin Büyüklüğü: "Yüzlerce Atom Bombası Gibi"

Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyüklüğünü anlatmak için çarpıcı bir örnek verdi. "Tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti" diyen Görür, bu enerjinin yüzlerce atom bombasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ı Bekleyen Tehlike: Bitlis-Zagros Fay Hattı

Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını belirten Görür, Diyarbakır için en büyük tehlikenin Bitlis-Zagros Fay Hattı olduğunu söyledi. Bu fayın ters fay olduğunu ve deprem ürettiği zaman Diyarbakır'a daha yakın olduğunu vurguladı. "Dolayısıyla o harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak" diyen Görür, bu fay hattının ne zaman harekete geçeceğini bilmediğini ancak kesinlikle geçeceğini söyledi.

"Diyarbakır'ı Deprem Dirençli Yapmazsanız..."

Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'ın deprem dirençli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. "Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmazsanız, Bitlis-Zagros Fay Hattı harekete geçince kesin zarar verir" uyarısında bulundu.

Deprem Bilinci ve Kültürü

Depreme karşı farkındalık yaratmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını belirten Görür, "Depremin olacağını ve nereyi nasıl etkileyeceğini biliyoruz. Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı" dedi.

"Aynı Yerde, Aynı Büyüklükte Deprem Bir Daha Olur"

Depremlerin olduğu yerde belirli bir süre sonra tekrar deprem olacağını belirten Görür, "Yer bilimlerinde bir kaide vardır. İster inanın, ister inanmayın. Eğer bana bir itimadınız varsa, benim tavsiyem inanın. O da şu, bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır. Matematik gibidir, 2 kere 2 eşittir 4 gibidir. Kesin sapmaz" diye konuştu.