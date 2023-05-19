Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 11.23'te 4.1 büyüklüğünde ve 12.56 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında 6 Şubat'ı işaret etti.

MALATYA DEPREMİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI!

Naci Görür, paylaşımında “Kepez-Akçadağ’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremlerinde stres yüklenmesinden şüphe ettiğimiz Malatya Fay zonu içerisinde. Sevgiyle.” ifadelerini kullandı.

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