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Siirt, sabah saatlerinde güne depremle uyandı. AFAD, saat 07.35'te gerçekleşen depremin Siirt merkezinde, 3.9 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Siirt'in Aydınlar ilçesi olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 5.7 km olarak açıkladı.

"BÖYLE DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Deprem sonrası, açıklamaları dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşım yapan Görür, "Aydınlar, Siirt’te 4,1 deprem. 6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhasının kuzeye doğru hareketi Adıyaman- Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir, sevgiyle" dedi.

MYNET