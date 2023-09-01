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Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konuk Evi'nde gerçekleşen kabulde, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Biyolojik arıtma tesisinin hayata geçirilmesiyle başlayan Van Gölünü koruma projesi, Atık Su Yönetimi, dip çamur temizliği ve Atık Yönetimi alanlarında devam ediyor.

Dip çamur temizliğinde şimdiye kadar toplamda 1 milyon 165 bin metreküp çamur çıkarıldığı ifade edildi.

Görüşmede eşsiz ekosisteme sahip olan Van Gölü'nün korunması için başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde olmasının önemine dikkat çekildi.iha