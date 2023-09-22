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WanHaber – ÖZEL

Van’ın Başkale ilçesi Dereiçi Mahallesi’nde bulunan travertenler, son yıllarda büyük ilgi görüyor.

Van merkeze 150 km, Başkale ilçesine 45 km uzaklıktaki Dereiçi Mahallesinde yer alan travertenler yoğun ziyaretçi alırken, ayakkabılarla travertenlerin üzerine çıkılması tepki topluyor.

Konu hakkında konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Başkale’de yer alan travertenlerin üzerinde ayakkabılarla geziliyor. O ayakkabıyla gezilen yerler zamanla yok oluyor. Bu harika bir doğa oluşumu ve bunlara yeterince sahip çıkılmıyor. Ayrıca suların o çıkış dengeleri, akış yönlerini altüst ediyorlar” diye konuştu.

“BU DEĞERLERE SAHİP ÇIKILMASI GEREKİYOR”

Yeterli bilinç kazandırılmadığı için, insanların travertenleri tahrip ettiğine değinen Pro. Dr. Alaeddinoğlu, doğal değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Travertenleri ziyaret edenlerin büyük çoğunluğu sporcular, ayakkabılarla basıyorlar ve bunlar çevreci insanlar. Ama yeterince bilinç kazandıramıyoruz, farkında olmadan zarar veriyorlar.

Kontrolsüzce hareket edenlerden kaynaklı olarak su akış yönleri değiştirilmiş, o kireçli su kaynaklarını tekrar travertenlerinin üzerine yaymak gerekiyor. Bundan önce tabii kireçle de boyanması gerekiyor çünkü tahrip edildiler. Bu değerlere sahip çıkılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci