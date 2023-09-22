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WanHaber / Fatma Öztürk

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tuşba'nın yeni ilçe başkanını atadı.

AK Parti'nin çeşitli kademelerinde yer almış ve son olarak Tuşba Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yapan Erdal Baran, Tuşba'nın yeni ilçe başkanı oldu.

Tuşba ilçesinde yoğun olarak bulunan Küresinni Aşireti'ne mensup olan Baran, aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda da meclis üyesi olarak görev yapıyor.

Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan mülakata AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve önceki dönem Tuşba İlçe Başkanı M. Nuri Başdinç'te katıldı.