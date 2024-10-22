Sahne hayatına devam etmesine rağmen, geçtiğimiz günlerde tesettürden çıktığını açıklayarak, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve botoks yaptırdığını da itiraf etti.

Özlem Güneş, kocasından boşandığını duyurarak, yaşamındaki bu radikal değişimlerin arkasındaki sebepleri paylaştı. Eski çevresinden uzaklaşarak kendini yeniden keşfetme çabasında olduğunu belirten sanatçı, bu sürecin kendisi için bir "yenik düşme" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

İtiraflar ve Gelen Tepkiler

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Özlem, tesettür sürecinin ona zarar verdiğini savunarak, takipçilerine dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Yıllar içinde yaşadığı değişimlerin ve içsel çatışmaların, sanat hayatını nasıl etkilediğine dair samimi ifadeleri, hayranları arasında geniş yankı buldu.