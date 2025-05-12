Silahları da bıraktığını söyleyen PKK, kongrede alınan kararları duyurdu.

Bunun üzerine Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi.

Pervin Buldan'ın ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş mesajında, fesih kararını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Açıklamasına, "Herkese selam ve sevgilerimi iletirim." diyerek başlayan Demirtaş'ın sözlerinin devamı şöyle;

"UMUT VE ACI BİR ARADA"

Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı, Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun.