Bugün Terörsüz Türkiye hedefi gerçek oluyor, emperyalizmin sinsi planları yerle bir ediliyor.

Türkiye Yüzyılı taçlandırılıyor, ülkemiz için büyük ur haline gelen terör sorunu sona eriyor, "Terörsüz Türkiye" hayali gerçek oluyor.

Terör örgütü PKK silah bırakıyor, terörden beslenen lobiler kaybediyor.

Terörsüz Türkiye ile Zaferin Adı Türkiye…

PKK, resmi olarak geçtiğimiz dakikalarda silah bıraktı.

YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor, Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor...

En büyük amaçlarından biri terörü bitirmek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefine olan; inanç ve kararlılık kazandı.

Örgüt silah bıraktı, Türkiye kazandı ve kazanıyor...

MİT TİTİZLİKLE SÜRECİ PLANLADI

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adım bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de atıldı.

MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti.

150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

PKK'nın silah bırakma eylemi dünya basınından yüzlerce gazeteci tarafından Süleymani’ye kentine bağlı Dukan bölgesinde takip edilirken yerel yöneticiler de gazetecilerin beklediği bölgeden araçlarıyla ayrılarak alana doğru hareket etti.

Bölgede yoğun araç hareketliliğini yaşanırken PKK’nın ilk grubunun silah bıraktığı belirtildi.

HEDEF "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini 30 Ekim'de yaptı.

Cumhur İttifakının ortak siyasi vizyonla hareket ettiği sürece ilişkin desteğini vurguladı.

Hedef 'Terörsüz Türkiye' idi.

Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler.

AK Parti başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

NELER OLDU

İmralı ile 22 Ocak'ta ikinci, 27 Şubat'ta üçüncü görüşme yapıldı.

Üçüncü görüşme sonrası İmralı'dan PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, 31 Mart'ta siyasi partiler arasında dikkat çeken ziyaretler vardı.

AK Parti 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

DEM Parti'nin Mart ayında Meclis'te başta AK Parti ve MHP olmak üzere siyasi partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu.

Sonrasında asıl ve kritik görüşmenin adresi Beştepe oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

Sürecin önemli ismi Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonucu 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Kendisi de uzun süre tedavi gören Devlet Bahçeli, üç ay sonra ilk kez 7 Mayıs'ta, Önder'in taziye töreni için Meclis'e gitti.

PKK KONGRESİNİ TOPLADI

PKK, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladı.

12 Mayıs'ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu. Sahadaki gelişmeler devletin ilgili kurumları tarafından titizlikle takip edildi.

Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramaması için devletin kontrolündeki temaslar aralıksız devam etti.

DEM Parti Heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz tarihlerinde iki kez daha İmralı'ya gitti.

Takvim yaprakları 7 Temmuz'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme daha yapıldı.

SON AŞAMA GELDİ, ÇATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı kabul etti.

Terörsüz Türkiye hedefinin iki mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 10 Temmuz'da bir kez daha bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi.

Ve sabır, özveri, büyük kararlılıkla yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinde son aşamaya geçildi.

Terör örgütü PKK,, silah bırakmaya başladı. Böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulma aşamasına gelerek önemli bir eşiği geride bıraktı.