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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları aldığı 2023 yılı toplantı takvimine göre yarın (24 Ağustos) saat 14.00'te politika faizi kararı açıklanacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verirken, ileteceği mesajlar da ilgili ile takip edilecek.

Kurul, TCMB Başkanı Erkal’ın yönettiği ilk toplantı olan haziran ayında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5’ten 15’e çıkartılmıştı. Politika faizi temmuzda 250 baz puan artarak yüzde 17,5 olmuştu.

Faiz beklentisi: Yüzde 20

Yarınki toplantıda ise ekonomistlerin faiz beklentisi yüzde 20 oldu. AA Finans'ın, PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Yarınki toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlık edecek.

Piyasa katılımcıları anketinin politika faizi beklentisi: Yüzde 19,19

TCMB'nin piyasa katılımcılarına yaptığı anketin sonuçlarına göre de politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 23,25 düzeyinde oluşmuştu.

Reuters anketinin faiz tahmini: Yüzde 20

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Anketin medyanı 250 baz puan artış ile yüzde 20 seviyesinde.

Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

Toplantı takvimi

TCMB'nin yıl sonuna kadar yapacağı toplantıların takvimi şöyle:

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

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