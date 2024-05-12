Pintipanda Tuna Akşen ve Merve Mine Çalışır çiftinin ilişkisi, medya ve hayranları tarafından merakla takip edilen bir konu haline geldi. İşte bu konuda merak edilenler ve detaylar...

Pintipanda Tuna Akşen ve Merve Mine Çalışır Boşandı mı?

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Jahrein ve PintiPanda arasındaki tartışma, son zamanlarda farklı bir boyuta evrildi. Bu tartışma, PintiPanda'nın eski eşinin de dahil olduğu bir olayla gündeme geldi. Bu durum, Pintipanda Tuna Akşen'in eşi Merve Mine Çalışır ile boşanıp boşanmadığı sorusunu gündeme getirdi.

2020 yılında Tuna Akşen'in sosyal medya hesaplarından yaptığı esprili paylaşım, "Karım beni boşadı. Teşekkürler" şeklindeki mesajıyla dikkat çekmişti. Ancak bu paylaşımın mizahi bir içerik taşıdığı biliniyor.

Son zamanlarda çiftin kameralar karşısına birlikte çıkmadığı gözlemleniyor. Ancak Mayıs 2024 itibarıyla Tuna Akşen'in eşi Merve Mine Çalışır'dan ayrıldığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Hatta çiftin evlilikleri dahi tartışmalı bir konu haline gelmiş durumda. Sosyal medya hesapları incelendiğinde, çiftin birlikte çekilmiş fotoğraflarına rastlanmıyor. Ancak ne Tuna Akşen ne de Merve Mine Çalışır bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmış değil. Bu durum, halk arasında merak uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medya yorumlarında ise Tuna Akşen ve Merve Mine Çalışır'ın boşandığı yönünde iddialar sıkça dile getiriliyor.

PintiPanda'nın Eşi Merve Mine Çalışır Kimdir?

PintiPanda (Tuna Akşen)'in eski eşi olarak bilinen "Mmcdiyorki" lakaplı Merve Mine Çalışır, 38 yaşındadır. Kendisi bir Twitch ve YouTube yayıncısıdır ve Fenomen PintiPanda Tuna Akşen'in eski eşidir. Nereli olduğu ve hangi üniversitede okuduğu hakkında net bilgi bulunmamaktadır.

YouTube'da 12 bin, Twitch kanalında ise 70 bin takipçisi bulunan Çalışır, sosyal medya hesaplarından uzun süredir aktif değildir.



