Pegasus (PGSUS) hisseleri, 9 Mayıs 2024 tarihinde 966.5 TL'den işlem görmektedir. Günlük değişim -6.44% olarak gerçekleşmiştir. Günlük hacim ise 3.104.727.007,00 TL olarak kaydedilmiştir.

Pegasus (PGSUS) Hisselerinin Performansı

2024 yılı içerisinde Pegasus (PGSUS) hisselerinin en yüksek değeri 1078 TL, en düşük değeri ise 403 TL olmuştur. Ayrıca günlük ortalama fiyatı 978.084 TL olarak belirlenmiştir.

Pegasus (PGSUS) Şirketi ve Faaliyet Alanı

Pegasus (PGSUS), yurtiçi ve yurtdışında hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin %43,34'ü Diğer, %56,66'sı ise Esas Holding A.Ş.'ye aittir. Genel müdürlük görevini Mehmet Tevfik NANE üstlenmektedir.

Pegasus (PGSUS) Hisseleri Halka Açılma Tarihi

Pegasus (PGSUS) hisseleri, 19 Nisan 2013 tarihinde halka açılmıştır ve ilk işlemi o tarihte gerçekleşmiştir. Bu bilgiler, Pegasus (PGSUS) hisseleriyle ilgili önemli detayları içermektedir.