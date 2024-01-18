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İki komşu ülke İran ve Pakistan arasında gerilim yaşanıyor.

İran ordusu, Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarına füzeli ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

16 Ocak'ta Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine düzenlenen saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kız çocuğu yaralandı.

Bunun üzerine İslamabad yönetimi, Tahran Büyükelçisini geri çağırdı. Son olarak ise Pakistan, İran'ın saldırılarına yanıt olarak karşı hamlede bulundu.

Pakistan'dan İran'daki 'terör hedeflerine' saldırı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü belirtildi.

İslamabad: Dosyaları İran'la paylaştık

Son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad'ın, Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini sürekli paylaştığına işaret edildi.

Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran ile paylaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı.



"Meşru haklarımızı kullandık"

Açıklamada, Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.

Pakistan'ın bu eyleminin, ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin Pakistan ordusunun profesyonelliğinin de bir kanıtı olduğu vurgulandı.

"İran'ın egemenliğine tam saygı duyuyoruz"

Açıklamada, Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor.

Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz.

Tahran'a mesaj: İran kardeş ülke

İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.

İran: Pakistan'ın saldırısında 'siviller' öldü

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiği belirtilirken, ancak ölüm yaşanmadığı bildirildi.

Çin'den yapıcı rol oynama teklifi

Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı rol oynamak istediğini söyledi.

Geo News televizyonuna konuşan Yang, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu vurguladı.